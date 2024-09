Rússia expulsa seis diplomatas britânicos que acusa de espionagem

O serviço de segurança FSB da Rússia disse, nesta sexta-feira (13), que revogou o credenciamento de seis diplomatas britânicos em Moscou após acusá-los de espionagem e sabotagem. A decisão mostra a insatisfação do Kremlin em relação ao que considera ser o papel vital de Londres na ajuda à Ucrânia.

O Reino Unido descreveu as acusações como "completamente infundadas", dizendo que se tratava de ação de retaliação após o Reino Unido expulsar o adido de defesa russo e remover o status diplomático de várias propriedades russas em maio.

A Rússia anunciou as expulsões horas antes de conversas em Washington entre o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, um passo crucial para que Kiev possa usar mísseis de longo alcance contra alvos na Rússia.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nessa quinta-feira (12) que o Ocidente estaria lutando diretamente com a Rússia se permitisse que a Ucrânia atacasse o território russo com mísseis de longo alcance de fabricação ocidental, uma medida que, segundo ele, alteraria a natureza e o escopo do conflito.

O Kremlin afirmou hoje que Putin transmitiu o que descreveu como mensagem clara e inequívoca para o Ocidente, que tinha certeza de ter sido ouvida.

Washington e Londres veem a entrega de mísseis balísticos pelo Irã à Rússia, para serem usados contra a Ucrânia, como uma escalada dramática. Os países aceleraram as negociações sobre o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia, segundo três fontes ocidentais. A Rússia e o Irã negaram quaisquer entregas desse tipo.

O FSB, a principal agência sucessora da KGB soviética, disse que tinha documentos que mostravam que um departamento do Ministério das Relações Exteriores britânico em Londres, responsável pela Europa Oriental e Ásia Central, está coordenando o que chamou de "escalada da situação política e militar" e tinha a tarefa de garantir a derrota estratégica da Rússia em sua guerra contra a Ucrânia.

"Os fatos revelados dão motivos para considerar as atividades dos diplomatas britânicos enviados a Moscou pela diretoria como uma ameaça à segurança da Federação Russa", disse o FSB em comunicado.

"Com base em documentos fornecidos pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia e como resposta às numerosas medidas hostis tomadas por Londres, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em cooperação com as agências envolvidas, suspendeu o credenciamento de seis membros do departamento político da embaixada britânica em Moscou, em cujas ações foram encontrados sinais de espionagem e sabotagem", disse.

O Reino Unido afirmou que as acusações russas contra seus diplomatas não têm fundamento. "As autoridades russas revogaram o credenciamento diplomático de seis diplomatas do Reino Unido na Rússia no mês passado, após medidas tomadas pelo governo do Reino Unido em resposta à atividade dirigida pelo Estado russo em toda a Europa e no Reino Unido", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores britânico em nota.

"Não nos desculpamos por proteger nossos interesses nacionais."

(Reportagem adicional de William James e Elizabeth Piper, em Londres)

