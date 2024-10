Acidente com ônibus mata 19 pessoas no México

Foi numa estrada do estado de Zacatecas, no centro do país

Dezenove pessoas morreram e seis ficaram feridas neste sábado (26) em um acidente com um ônibus numa estrada do estado de Zacatecas, no centro do México, informaram autoridades locais.

O acidente ocorreu no início da manhã, quando o ônibus colidiu com a traseira de um caminhão que carregava milho e que estava desgovernado.

O governador de Zacatecas, David Monreal, relatou inicialmente 24 mortes no acidente em postagem em uma rede social, mas o gabinete do procurador-geral estadual posteriormente revisou o número para 19.

O gabinete do procurador disse também que está fazendo investigações sobre o acidente e a prisão do motorista.

Equipes de resgate trabalharam durante todo o dia para recolher alguns corpos que caíram em uma ribanceira, afirmou à Reuters uma autoridade do governo local que não quis ser identificada.

O ônibus tinha como destino Ciudad Juárez, uma cidade fronteiriça no estado de Chihuahua. Não há confirmação imediata se há imigrantes entre as vítimas.

