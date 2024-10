Drone é lançado contra residência de Netanyahu em Israel

O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu confirmou, neste sábado (19), o lançamento de um drone na direção de sua residência em Cesareia, ao norte de Telavive.

Em guerra com o Hamas e com o Hezbollah libanês, Benjamin Netanyahu prometeu que vai "ganhar" a disputa, em um vídeo compartilhado nas redes sociais, horas depois do ataque: "nada nos vai deter, continuaremos até à vitória".

A confirmação veio após o exército de Israel ter anunciado que um drone proveniente do Líbano tinha atingido uma "estrutura" nesta cidade costeira.

"Um drone foi disparado contra a casa do primeiro-ministro em Cesareia. O primeiro-ministro e a sua mulher não estavam presentes e não houve vítimas”, declarou o gabinete de Netanyahu em comunicado.

Não ficou claro se a residência de Benjamin Netanyahu era a "estrutura na região de Cesareia" atingida, que o exército havia mencionado no início da manhã. De acordo com o mesmo comunicado, o suposto ataque não causou feridos e outros dois drones foram interceptados.

Ao reagir ao ataque, o primeiro-ministro israelense prometeu que "nada o deterá", garantindo que Israel "vai ganhar esta guerra" contra o movimento islamita palestino, Hamas, e o movimento xiita libanês, Hezbollah.

"Continuaremos a nossa batalha contra os outros terroristas do Irã", depois que o exército israelense disse ter "eliminado" esta semana o líder do Hamas, Yahya Sinwar, que considerou ser "o cérebro terrorista cujos capangas decapitaram os nossos homens, violaram as nossas mulheres e queimaram bebês vivos”.

Líbano

Após alertas de evacuação por parte de Israel nas últimas horas, os subúrbios ao sul de Beirute foram novamente alvo de ataques aéreos de Israel. Um desses ataques foi acompanhado ao vivo pela RT3, pelos enviados da RTP a Israel Sérgio Ramos e José Manuel Rosendo.

Já na Faixa de Gaza, aviões israelenses lançaram panfletos, neste sábado, sobre o sul do enclave, com uma fotografia do líder do Hamas morto com uma mensagem para o povo palestino: "O Hamas já não governará Gaza".

Segundo o jornal The Guardian, os panfletos trazem a seguinte mensagem em árabe: "Quem largar a arma e entregar os reféns será autorizado a sair e a viver em paz".

