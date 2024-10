Gangues do Haiti estão recrutando mais crianças-soldado, diz relatório

Gangues armadas do Haiti estão recrutando cada vez mais crianças para suas fileiras, alertou relatório da organização não governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) nesta quarta-feira (9). As condições de quase fome levam os meninos a pegar em armas, enquanto as meninas são abusadas sexualmente e forçadas a trabalhar em casa.

A organização, que defende os direitos humanos em todo o mundo, disse que conversou com seis crianças recentemente envolvidas com gangues. Todas disseram que queriam sair, que se juntaram a elas porque estavam com fome e que as gangues eram, muitas vezes, a única fonte de alimento, abrigo ou dinheiro.

Os meninos são frequentemente usados como informantes, treinados para usar armas e munições e utilizados em confrontos contra a polícia, disse a HRW. A organização citou o caso de um menino chamado Michel, órfão que foi recrutado há seis anos, quando tinha 8 anos e vivia nas ruas, e recebeu uma Kalashnikov carregada.

As meninas são estupradas e forçadas a cozinhar e limpar para os membros da gangue, segundo o relatório, e muitas vezes são descartadas quando ficam grávidas.

As poderosas gangues do Haiti têm expandido sua influência nos últimos anos, enquanto as instituições do Estado estão paralisadas por falta de fundos e crises políticas. As gangues agora controlam o território onde vivem 2,7 milhões de pessoas, incluindo meio milhão de crianças.

À medida que crescem, as gangues aumentam o recrutamento de crianças, disse a HRW.

Cerca de um terço dos membros das gangues é de crianças, de acordo com estimativa das Nações Unidas, que também alertam para o fato de que os meninos estão sendo usados para matar e atacar instituições, e as meninas estão sendo forçadas a manter relações sexuais exploratórias e mortas em plena luz do dia por se recusarem a fazê-lo.

A HRW disse que os grupos criminosos estão usando cada vez mais aplicativos populares de mídia social para atrair recrutas.

O líder da gangue Village de Dieu, por exemplo, é um rapper e publica videoclipes bem-acabados de seus soldados. O relatório diz que ele tem uma unidade especializada para treinar crianças a manusear armas e estabelecer postos de controle.

A ONU aprovou o pedido do Haiti de uma missão de segurança para ajudar a polícia do país caribenho a combater as gangues há um ano, mas até agora a missão só foi parcialmente implantada.

A HRW pediu ao governo haitiano e a outros países que forneçam mais recursos para as forças de segurança, garantam que as crianças possam comer e ir à escola e forneçam reabilitação para os recrutas.

