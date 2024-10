Netanyahu: Israel escolheu alvos no Irã com base no interesse nacional

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado que Israel escolheu os alvos atacados no Irã com base no seu interesse nacional, e não de acordo com orientações dadas pelos Estados Unidos (EUA).

O gabinete do premiê divulgou comunicado em resposta ao que afirmou ter sido uma reportagem "completamente falsa" de uma emissora de televisão local, que noticiou que Israel evitou atacar instalações iranianas de petróleo e gás por causa da pressão dos EUA.

"Israel escolhe com antecedência os alvos de ataques, de acordo com seus interesses nacionais e não segundo orientações norte-americanas. Assim foi e assim será", disse o gabinete.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.