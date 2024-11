 Israel realiza ataques na Síria, Líbano e Gaza neste fim de semana

Forças militares de Israel realizaram ataques em Gaza, no Líbano e na Síria neste fim de semana, segundo informações publicadas pela Agência Reuters. O país está em guerra contra os grupos Hamas e Hezbollah, responsáveis por ataques terroristas em seu território e aliados do Irã.

Segundo autoridades palestinas da saúde, 44 pessoas morreram em ataques israelenses realizados entre sexta (8) e sábado (9).

O ataque ocorreu em Mawasi, uma região costeira do sul da Faixa de Gaza, onde centenas de milhares de pessoas buscaram abrigo depois de Israel tê-las orientado a deixar regiões onde o país faria bombardeios contra o Hamas.

Autoridades de saúde palestinas afirmam que a ofensiva israelense sobre a Faixa de Gaza já matou mais de 43.500 pessoas, com mais de 10 mil possivelmente mortas sob escombros de prédios.

Gaza é controlada pelo grupo islâmico Hamas, que assumiu a autoria pelo atentado terrorista de 7 de outubro de 2023, quando combatentes furaram as defesas judaicas na fronteira e mataram 1,2 mil pessoas, tomando também 250 reféns, de acordo com contagens de Israel.

Líbano

Ataques aéreos israelenses ocorridos no último sábado mataram mais de 20 pessoas, incluindo várias crianças, disseram neste sábado autoridades libanesas, depois de os bombardeios terem atingido os subúrbios ao sul da capital Beirute durante a madrugada.

Pelo menos sete pessoas morreram na cidade costeira de Tiro na noite de sexta-feira, disse o Ministério da Saúde do Líbano. O setor militar israelense ordenou anteriormente que áreas da cidade fossem esvaziadas, mas não houve publicações pelo porta-voz militar de Israel na plataforma X antes dos ataques de sexta-feira.

O Ministério afirmou que duas crianças estão entre os mortos. Os trabalhos de resgate estão em andamento, e outros restos humanos recuperados após o ataque passarão por exames de DNA para serem identificados, acrescentou a pasta.

Pelo menos mais 16 pessoas morreram em ataques israelenses neste sábado perto da cidade histórica de Baalbek, afirmou o governador da região em uma postagem na plataforma X.

O Ministério da Saúde do Líbano afirmou que ataques israelenses mataram 3.136 pessoas e feriram outras 13.979 no Líbano no último ano. O número inclui 619 mulheres e 194 crianças.

Na frente da guerra no Líbano, Israel trava batalhas contra o grupo armado Hezbollah desde outubro de 2023, mas os conflitos aumentaram dramaticamente desde o final de setembro deste ano. Israel intensificou e expandiu seus bombardeios, enquanto os militantes fizeram mais ataques diários com foguetes e drones contra Israel.

Síria

Um ataque israelense teve como alvo um prédio residencial no distrito de Sayeda Zainab, ao sul da capital síria, Damasco, no domingo, informou a agência de notícias estatal síria.

O ataque resultou em um "número de mortos e feridos", acrescentou a agência estatal, sem fornecer um detalhamento.

Não houve comentário imediato de Israel, que disse na semana passada que sua Força Aérea havia atacado os recursos de inteligência do grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, na mesma área.

Sayeda Zainab, um reduto do grupo armado Hezbollah e local de um importante santuário xiita, já foi alvo de ataques anteriores.

