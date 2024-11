Tribunal Penal Internacional emite mandado de captura para Netanyahu

O Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciou, nesta quinta-feira (21), que emitiu mandados de captura para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; para o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant; e também para o líder do Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, também conhecido como Mohammed Deif.

Em comunicado, o tribunal afirmou ter encontrado "motivos razoáveis" para acreditar que Netanyahu tem responsabilidade criminal por crimes de guerra, incluindo a "fome como método de guerra" e os "crimes contra a humanidade de assassinato, perseguição e outros atos desumanos".

A medida surge depois de o procurador do TPI, Karim Khan, ter anunciado, em 20 de maio, que pretendia obter mandados de detenção por crimes relacionados com os ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, e com a resposta militar israelense em Gaza.

O Tribunal Penal Internacional adiantou ainda que não é necessária a aceitação da jurisdição do tribunal por parte de Israel, que nega a prática de crimes de guerra em Gaza.

O ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett reagiu à decisão do TPI, considerando-a uma "vergonha".

O principal líder da oposição israelense, Yair Lapid, também denunciou a ação do tribunal sediado em Haia, classificando-a como "uma recompensa para o terrorismo".

