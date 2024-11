Vulcão na Indonésia lança cinzas a 10 km de altura

O Monte Lewotobi Laki-laki, na Indonésia, entrou em erupção várias vezes nesta sexta-feira (8), expelindo cinzas vulcânicas que subiram até 10 quilômetros (km), segundo as autoridades, após uma grande erupção na noite de domingo (3) que matou nove pessoas.

A erupção na ilha de Flores, na província de Sonda Oriental, danificou mais de 2 mil casas e causou a retirada de milhares de pessoas.

Abdul Muhari, porta-voz da Agência de Mitigação de Desastres do país, disse que as erupções foram "bastante significativas" devido às chuvas de cinzas e às quedas de areia que atingiram as áreas vizinhas.

Hadi Wijaya, chefe da Agência de Vulcanologia da Indonésia, afirmou que a erupção desta sexta-feira produziu uma coluna de cinzas imponente que atingiu de 8 a 10 km de altura, acrescentando que a matéria vulcânica e o gás quente se espalharam em todas as direções.

A erupção de hoje produziu a coluna mais alta desde a primeira no domingo, disse Abdul.

Cerca de 6 mil das mais de 16 mil pessoas que vivem nas áreas próximas ao vulcão foram retiradas para outros vilarejos, declarou Heronimus Lamawuran, funcionário do governo de Flores.

A Indonésia está localizada no "Anel de Fogo" do Pacífico, uma região de alta atividade sísmica sobre várias placas tectônicas.

