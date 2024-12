Coreia do Sul investiga acidente aéreo que matou 179 pessoas

Muan (Coreia do Sul)

O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, ordenou nesta segunda-feira (30) uma inspeção de segurança de emergência de toda a operação aérea do país, enquanto os investigadores trabalhavam para identificar as vítimas e descobrir o que causou o desastre aéreo mais mortal em solo sul-coreano.

Todos os 175 passageiros e quatro dos seis tripulantes morreram quando um Boeing 737-800 da Jeju Air aterrissou de barriga e derrapou no final da pista do Aeroporto Internacional de Muan, explodindo em uma bola de fogo ao se chocar contra um muro. Dois membros da tripulação foram retirados com vida.

Por enquanto, a prioridade máxima é identificar as vítimas, apoiar as famílias e tratar os dois sobreviventes, disse Choi em uma reunião de gerenciamento de desastres em Seul.

"Mesmo antes da divulgação dos resultados finais, pedimos que as autoridades divulguem de forma transparente o processo de investigação do acidente e informem prontamente as famílias enlutadas", afirmou.

"Assim que a recuperação do acidente for realizada, o Ministério dos Transportes deverá realizar uma inspeção de segurança de emergência em todo o sistema operacional da aeronave para evitar a recorrência de acidentes aéreos", disse o presidente interino.

Como primeiro passo, o Ministério dos Transportes anunciou planos para realizar uma inspeção especial em todas as 101 aeronaves Boeing 737-800 operadas por companhias aéreas sul-coreanas a partir de segunda-feira, com foco no registro de manutenção dos principais componentes.

O voo 7C2216 da Jeju Air, proveniente da capital tailandesa Bangcoc, estava tentando aterrissar pouco depois das 9h (horário local) de domingo no aeroporto no sul do país.

Os investigadores estão examinando possíveis colisões com pássaros, se algum dos sistemas de controle da aeronave foi desativado e a aparente pressa dos pilotos em tentar pousar logo após declarar uma emergência como possíveis fatores do acidente, informaram os bombeiros e as autoridades de transporte.

Os especialistas afirmam que ainda restam muitas dúvidas, inclusive por que o avião, equipado com dois motores CFM 56-7B26, parecia estar viajando tão rápido e por que seu trem de pouso não parecia estar abaixado quando derrapou na pista e bateu em um muro de concreto.

A CFM International é uma joint venture entre a GE Aerospace e a francesa Safran.

Nesta segunda, as autoridades do Ministério dos Transportes disseram que, ao fazer uma aproximação programada, os pilotos informaram ao controle de tráfego aéreo que a aeronave havia sofrido uma colisão com pássaros, logo após a torre de controle ter avisado que essas aves estavam nas proximidades.

Os pilotos então emitiram um aviso de Mayday, que alerta sobre emergência, e sinalizaram sua intenção de abandonar o pouso, dar a volta e tentar novamente. Pouco depois, a aeronave caiu na pista em um pouso de barriga, tocando cerca de 1.200 metros ao longo da pista de 2.800 metros e deslizando para o muro no final da pista de pouso.

As autoridades estão investigando o papel que a antena localizadora, localizada no final da pista para ajudar na aterrissagem, desempenhou no acidente, incluindo o muro de concreto sobre o qual ela estava, disseram autoridades do Ministério dos Transportes em uma coletiva de imprensa.

"Normalmente, em um aeroporto com uma pista no final, não há um muro", disse Christian Beckert, especialista em segurança de voo e piloto da Lufthansa baseado em Munique. "Talvez você tenha um sistema de retenção de material projetado, que permite que o avião afunde um pouco no solo e o freie."

O acidente matou principalmente moradores locais que estavam voltando de férias na Tailândia, e dois cidadãos tailandeses também morreram.

"Só posso aceitar o fato, fazer as pazes com ele", disse Boonchuay Duangmanee, 77 anos, pai de uma das vítimas tailandesas. "Quando penso sobre isso, lembro-me de que foi um acidente. É algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eu me conformei com isso porque, não importa o que eu faça, minha filha não vai voltar."

Na manhã de hoje, os investigadores estavam tentando identificar algumas das mais de duas dúzias de vítimas restantes, enquanto famílias angustiadas esperavam dentro do terminal do aeroporto de Muan.

Park Han-shin, que perdeu seu irmão no acidente, disse que as autoridades lhe informaram que seu irmão havia sido identificado, mas que ainda não havia conseguido ver seu corpo.

Park pediu às famílias das vítimas que se unissem para responder ao desastre, citando o naufrágio de uma balsa em 2014 que matou mais de 300 pessoas. Muitos parentes das vítimas do desastre da balsa Sewol reclamaram que as autoridades levaram muito tempo para identificar os mortos e a causa do acidente.

As autoridades do Ministério dos Transportes disseram que o gravador de dados de voo do jato foi recuperado, mas parece ter sofrido alguns danos na parte externa e ainda não estava claro se os dados estavam suficientemente intactos para serem analisados.

O gravador foi transportado para Seul e a análise começará quando uma equipe do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) e funcionários da Boeing chegarem ao país no fim desta segunda-feira, disseram as autoridades aos repórteres.

O Aeroporto Internacional de Muan permanecerá fechado até quarta-feira (1º), mas o restante dos aeroportos internacionais e regionais da Coreia do Sul, incluindo o principal Aeroporto Internacional de Incheon, estava operando conforme programado.

