François Bayrou é nomeado primeiro-ministro na França

O líder dos centristas do MoDem, François Bayrou, 73 anos, é o nome escolhido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, para o cargo de primeiro-ministro. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (13), após quase duas horas de reunião entre ambos no Palácio do Eliseu, em Paris.

François Bayrou é bem conhecido na política francesa há décadas e ficou "encarregado de formar um governo", segundo comunicado de imprensa da Presidência.

O líder do partido de centro MoDem é conhecido por ser um negociador capaz de convergir opiniões adversas.

Bayrou era, até agora, administrador da comuna de Pau e é um político que apoia assumidamente Emmanuel Macron desde a primeira candidatura. A desistência de Bayrou de concorrer à presidência contribuiu, inclusive, para que Macron ganhasse vantagem no primeiro mandato.

O agora designado primeiro-ministro foi, anteriormente, ministro da Justiça no primeiro mandato de Macron, tendo se demitido poucos meses depois de assumir devido a um escândalo de assistentes fictícios na Assembleia Nacional.

Neste ano, ele foi absolvido das acusações pela Justiça, mas o Ministério Público recorreu, e o processo que ainda corre.

Em 2012, Bayrou apelou ao voto em François Hollande contra Sarkozy, o que até hoje afasta os dois homens confidentes de Macron.

Ainda que seja apoiador do atual chefe de Estado, ele assinou e promoveu um abaixo-assinado para possibilitar a candidatura de Marine Le Pen, "para o bem da democracia", segundo disse à época.

Foi uma das vozes contra a inelegibilidade de cinco anos, mesmo com recurso, caso Marine le Pen venha a ser condenada no caso do processo de assistentes fictícios no Parlamento Europeu.

Bayrou também foi deputado e ministro da Educação em dois governos presididos por Jacques Chirac.

Será o quarto chefe de Governo francês desde a reeleição de Macron, em abril de 2022, para um mandato de cinco anos.

O experiente Bayrou terá que sobreviver à censura parlamentar e restaurar a estabilidade do país, uma vez que nenhum partido detém a maioria na Assembleia Nacional.

De acordo com o Le Monde, o chefe de Estado avisou François Bayrou por telefone, na manhã desta sexta, de que não seria nomeado primeiro-ministro, antes de recebê-lo no Palácio do Eliseu.

Durante a reunião, Macron propôs ao chefe do MoDem ser o número dois de um governo liderado por Roland Lescure, hipótese totalmente rejeitada por François Bayrou que, em troca, levantou a possibilidade de abandonar a coligação presidencial.

Diante da possibilidade de um bloqueio e de ruptura com o principal aliado, Emmanuel Macron mudou de ideias e resolveu nomear François Bayrou.

*É proibida a reprodução deste conteúdo