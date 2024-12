Unesco inscreve Festa da Primavera como patrimônio cultural imaterial

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) inscreveu nesta semana a Festa da Primavera – comemoração do povo chinês que celebra o ano novo tradicional, na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

A decisão foi tomada durante a 19ª sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, realizada no Paraguai de 2 a 7 de dezembro. Na quarta-feira (4), o comitê reconheceu o festival por sua grande variedade de rituais e elementos culturais únicos que envolvem toda a sociedade chinesa.

A Unesco destacou que a Festa da Primavera, que marca o início do Ano Novo Lunar Chinês tradicional, envolve várias práticas sociais, incluindo orações para boa sorte e reuniões familiares. Também apresenta atividades planejadas pelos mais velhos e eventos públicos festivos organizados pelas comunidades.

De acordo com a documentação da Unesco, os conhecimentos e costumes tradicionais associados à Festa da Primavera são transmitidos informalmente entre as famílias e as comunidades, bem como formalmente por meio do sistema educacional.

O artesanato e as habilidades artísticas relacionadas ao festival são transmitidos por meio de aprendizados, promovendo valores familiares, coesão social e paz, além de proporcionar um senso de identidade cultural.

O comitê também enfatizou que o festival incorpora a harmonia entre os seres humanos e a natureza e contribui para o desenvolvimento sustentável em áreas como segurança alimentar e educação. Também desempenha um papel fundamental no aumento da conscientização ambiental.

Liderando a delegação chinesa na sessão da Unesco, Rao Quan, vice-ministro da Cultura e Turismo, expressou gratidão pelo reconhecimento. Ele salientou que a Festa da Primavera é o mais importante feriado tradicional da China, simbolizando as esperanças do povo chinês por uma vida melhor, os fortes laços com a família e o país e os valores de harmonia entre os seres humanos e a natureza.

Rao explicou ainda que o festival, transmitido de geração em geração, proporcionou uma força espiritual duradoura ao povo chinês e desempenhou um papel significativo na promoção da harmonia familiar e social, no impulsionamento do desenvolvimento econômico, na proteção do meio ambiente e na promoção do intercâmbio cultural global.

Ele acrescentou que a inclusão da Festa da Primavera na lista da Unesco ajudará a promover os valores universais de paz e harmonia e ressaltará o papel importante do patrimônio cultural imaterial no desenvolvimento sustentável.

Com essa inclusão, a China agora tem 44 elementos ou práticas culturais reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

