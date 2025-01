Da Festa da Primavera à cultura tradicional: China celebra Ano Novo

Nesta quarta-feira (29) celebra-se a Festa da Primavera, na China, que marca o início do Ano Novo Lunar Chinês. A celebração é o mais importante feriado tradicional da China, e simboliza as esperanças do povo chinês por uma vida melhor, os fortes laços com a família e os valores de harmonia entre os seres humanos e a natureza.

Atualmente, a Festa da Primavera tornou-se um símbolo cultural chinês universalmente reconhecido e apreciado pelo mundo. Com o aprofundamento dos contatos entre a China e os países de língua portuguesa, a cultura da Festa da Primavera também construiu uma ponte para o intercâmbio entre a China e os países lusófonos.

"Em fevereiro de 2024, vi a celebração da Festa da Primavera na Avenida dos Aliados do Porto. Hoje em dia, em Portugal e no Brasil, cada vez mais pessoas começam a celebrar o Ano Novo Chinês", disse Daniel Basílio, um professor português da Faculdade de Estudos Hispânicos e Portugueses da Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing, ao falar sobre sua impressão da Festa da Primavera.

Durante os dois anos em que viveu na China, Daniel Basílio sentiu profundamente a proteção e a importância da cultura tradicional chinesa, e frequentemente aprendia sobre festivais e costumes tradicionais chineses com seus alunos em sala de aula, discutindo com eles as semelhanças e diferenças entre as culturas chinesa e portuguesa.

Ele diz que há semelhanças entre os costumes tradicionais chineses e portugueses. Na China, por exemplo, os fogos de artifício são usados para afastar o monstro, enquanto em Portugal as pessoas afastam a má sorte batendo panelas de ferro. No ano novo, os chineses usam vermelho, enquanto as pessoas no Brasil pulam sete ondas para obter boa sorte. Essas semelhanças o deixaram mais interessado na cultura da Festa da Primavera e o fizeram querer aprender mais sobre a China.

Rhuan Cavalcante, do Brasil, está atualmente estudando para um mestrado em educação internacional de chinês na Escola de Mídia e Cultura Internacional da Universidade de Zhejiang.

"O Ano da Serpente está chegando e eu sei que existe um mito chinês chamado Legenda da Serpente Branca. Acho esse signo do zodíaco muito interessante." Ele gosta de ler os livros chineses, e o seu favorito é O Problema dos Três Corpos. Em sua opinião, a parte mais atraente da cultura chinesa é sua capacidade de unir as pessoas e fazer com que o reencontro aqueça o coração de todos.

Patrimônio cultural

Em dezembro de 2024, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) inscreveu a Festa da Primavera na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade

"A inclusão da Festa da Primavera na lista da Unesco não pode ser separada da atenção e da identificação da China com sua própria cultura, e é essa identificação cultural correta que nos permite entender e aprender mais sobre a cultura tradicional excepcional, para que diferentes civilizações possam realmente se comunicar e dialogar e buscar um terreno comum, reservando as diferenças."

Para o professor Basílio o processo de colisão e intercâmbio cultural entre os dois países, estrangeiros como ele, que estão na China, podem fortalecer sua identificação com a cultura chinesa. "Com esse tipo de identificação, eu me sinto cada vez mais em casa na China."

Hoje em dia, cada vez mais estrangeiros estão aprendendo caracteres chineses e compreendendo as conotações culturais por trás deles. Basílio, por exemplo, gosta do nome chinês dado a ele por seus alunos, Dan Nuo, que tem o significado de amor, retidão e cumprimento de promessas. Em sua opinião, a maioria dos chineses que conheceu desde que chegou à China é assim.

A medicina tradicional chinesa (MTC) também faz parte da cultura tradicional. Atualmente, equipes médicas chinesas estão viajando para Moçambique, Portugal e muitos outros países e regiões para realizar atividades como consultas médicas voluntárias e treinamento clínico.

A medicina tradicional desempenha um papel importante em ajudar a alcançar a cobertura universal de saúde, e a MTC tem muita experiência para o mundo aproveitar, disse Martin Taylor, representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) na China.

Daniela Tassy é uma atriz brasileira, e está na China há quase 11 anos. "Eu adoraria apresentar a China a mais estrangeiros por meio de minhas plataformas de mídia social e divulgar mais patrimônios culturais excelentes, para o povo do Brasil e do mundo", disse ela.

À medida que a globalização continua, esperamos ver mais culturas chinesas, como a cultura da Festa da Primavera, tornarem-se uma força importante para conectar diferentes civilizações e promover a diversidade cultural.