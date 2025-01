FBI apura ligação entre explosão em Las Vegas e ataque em Nova Orleans

O FBI (Federal Bureau of Investigation) está investigando se há alguma ligação entre a explosão de uma picape Cybertruck da Tesla em frente ao Hotel Trump International de Las Vegas e um ataque com um caminhão em Nova Orleans que matou 15 pessoas na último dia 1º.

Galões de gasolina e grandes morteiros de fogos de artifício foram colocados no Cybertruck, que explodiu logo depois de um motorista dirigir intencionalmente uma caminhonete contra multidões que comemoravam o réveillon no French Quarter de Nova Orleans.

No caso do Cybertruck, o único ocupante foi encontrado morto dentro dele e sete pessoas sofreram ferimentos leves, disse o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas.

O FBI identificou a pessoa que dirigia o veículo, mas não estava pronto para divulgar essa informação, afirmou o agente especial do FBI responsável pelo caso, Jeremy Schwartz. O FBI não retornou uma solicitação por mais informações nesta quinta-feira.

Vídeos feitos por testemunhas dentro e fora do hotel de Las Vegas mostraram o veículo explodindo e chamas saindo dele no lado de fora do hotel, por volta das 8h40 (horário local) de quarta-feira.

Um porta-voz de Trump não retornou um pedido por comentário nesta quinta-feira (2) sobre o incidente com o Cybertruck. Eric Trump elogiou os bombeiros de Las Vegas e as autoridades policiais por sua ação rápida na explosão.

"Muitas perguntas"

O Hotel Trump International, em Las Vegas, faz parte da Organização Trump, empresa do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que retornará à Casa Branca em 20 de janeiro. Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, foi um dos principais apoiadores de Trump em sua campanha presidencial de 2024 e também é conselheiro do novo presidente.

"Obviamente, um Cybertruck, o hotel de Trump...há muitas perguntas que temos que responder", disse o xerife do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, em uma entrevista coletiva.

A polícia afirmou que o Cybertruck foi alugado no Colorado, chegou a Las Vegas por volta das 7h30 e passou pela famosa avenida Strip da cidade, repleta de hotéis, cassinos e locais de entretenimento, até chegar ao hotel, onde parou na área de manobristas.

Fogos e gasolina

"Os detetives encontraram galões de gasolina e grandes morteiros de fogos de artifício na carroceria da caminhonete", informou a polícia.

Schwartz, agente especial do FBI, disse que ainda não está claro se a explosão foi um ato de terrorismo. Musk afirmou que a explosão não está relacionada ao Cybertruck em si.

"Confirmamos agora que a explosão foi causada por fogos de artifício muito grandes e/ou uma bomba transportada na caçamba do Cybertruck alugado e não tem relação com o veículo em si", disse Musk, em uma publicação na rede X (antigo Twitter). "Toda a telemetria do veículo estava positiva no momento da explosão", finalizou.

*Reportagem adicional de Devika Nair em Bengaluru

*É proibida a reprodução deste conteúdo