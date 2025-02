Hamas confirma libertação de seis reféns

O Hamas, que controla a Faixa de Gaza, confirmou nesta terça-feira (18), a libertação, no próximo sábado (22), dos últimos seis reféns vivos a serem entregues segundo o acordo da primeira fase do cessar-fogo, que previu a libertação de 33 reféns.

As negociações da segunda etapa para o acordo de cessar-fogo em Gaza devem começar ainda nesta semana. Enquanto isso, o Hamas deve entregar os corpos de quatro prisioneiros israelenses nesta quinta-feira (20).

De acordo com Khalil Al-Hayya, líder do Hamas, os reféns devem ser entregues “em troca da libertação do número acordado de nossos prisioneiros no sábado, 22 de fevereiro, e os restos mortais acordados restantes serão transferidos durante a sexta semana da primeira fase do cessar-fogo”.

Segundo o governo israelense, outros quatro corpos serão entregues na próxima semana.

O grupo palestino pediu, em troca, que Israel cumpra com o acordo e permita a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. “O governo de Netanyahu tem procurado fugir de suas obrigações do acordo, particularmente com relação ao seu protocolo humanitário”, disse Khalil.

“Ainda estamos trabalhando dia e noite, em todas as direções, e com os mediadores, especialmente o Catar e o Egito, para obrigar a ocupação a cumprir o que foi acordado na primeira fase, particularmente com relação a materiais de socorro e abrigo, equipamentos pesados, combustível e alternativas de eletricidade”, disse o líder do Hamas.

Ainda segundo o Hamas, o governo israelense não tem cumprido sua parte no acordo, em especial a permissão para a entrada de maquinário pesado para retirar os corpos dos escombros de Gaza.

Segunda etapa

O Hamas acusa Israel de não ter iniciado as negociações para a implementação da segunda etapa do acordo de cessar-fogo, iniciado no dia 19 de janeiro. A primeira etapa do cessar-fogo termina na próxima semana.

“Destacamos que o inimigo continua evitando se envolver em negociações para a segunda fase do acordo de cessar-fogo, que deveria começar no 16º dia após a assinatura do acordo”, alerta Khalil Al-Hayya.

Por meio de nota, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou que a equipe recebeu “instruções para a continuação das negociações referentes à segunda etapa”.

Segundo o Hamas, as exigências para a segunda fase são o cessar-fogo completo; a retirada total de Israel de Gaza; e a finalização da troca de prisioneiros de uma só vez. “Estamos prontos para concordar com isso em um pacote abrangente”, afirmou o líder do Hamas.