Neve intensa cobre regiões na costa do Mar do Japão

Autoridades do Serviço de Meteorologia estão alertando a população da província de Ishikawa, no Japão, que engloba a Península de Noto, a permanecer atenta após a mais recente nevasca. A península foi atingida por um grande terremoto no ano passado, e especialistas observam que a neve acumulada pode causar o colapso de casas e edifícios danificados pelo abalo.

Especialistas informam que uma poderosa massa de ar frio e um padrão de pressão de inverno estão trazendo neve principalmente para o lado do Mar do Japão da ilha de Honshu, a principal do arquipélago japonês.

A quantidade de precipitação de neve na cidade de Wajima no período de seis horas até as 7h da manhã foi de 27 centímetros, igualando o recorde registrado em dezembro de 2023.

Neve acumulada

A neve acumulada até o meio-dia deste sábado – no horário do Japão - era de 496 centímetros em Sukayu, nas montanhas Hakkoda na província de Aomori, 367 centímetros na cidade de Uonuma, na província de Niigata, e 320 centímetros na vila de Ohkura, na província de Yamagata.

No período de 24 horas até a noite de domingo, a precipitação de neve deve chegar a 60 centímetros na província de Niigata, 50 centímetros na região de Tohoku, 40 centímetros nas regiões de Hokuriku e Kinki e 30 centímetros na região de Chugoku.

Técnicos da Meteorologia pedem à população que permaneça atenta a transtornos no trânsito, avalanches, interrupções de energia e queda de árvores. Também aconselham a população a considerar mudanças de planos ou trajetos durante o final de semana.

