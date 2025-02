Papa ainda não está fora de perigo, diz médico

O Papa Francisco, de 88 anos, ainda não está fora de perigo, conforme anunciou o médico Sérgio Alfieri em entrevista divulgada pela Rádio Vaticano na manhã deste sábado (22). Ele está internado no no Hospital Gemelli, em Roma, para se recuperar de uma pneumonia bilateral.

De forma contraditória, no entanto, o especialista disse que Francisco não corre risco de morrer. “Se depois vocês (imprensa) nos perguntam se, neste momento, ele está em perigo de vida, a resposta, de qualquer forma, é ‘não’”, afirmou o médico.

Sérgio Alfieri explicou, pela manhã, que o Papa ficará internado pelo tempo que for necessário até poder voltar para casa (Santa Marta) em segurança. O profissional de saúde acrescentou que seria por pelo menos mais uma semana. Neste sábado, inclusive, ele foi do quarto até a capela para rezar por 20 minutos. “Ele é o Papa, mas também é um homem (...) Mas se o corpo tem quase 90 anos, a cabeça é de 60 ou 50”, afirmou o médico, segundo a Rádio Vaticano.

Preocupação

O médico testemunhou aos jornalistas que, ao entrar no quarto de Francisco e saudá-lo com um ‘bom dia, santo padre’, recebeu como resposta, ‘bom dia, santo filho’. A maior preocupação da equipe médica é o risco de que os germes das vias respiratórias entrem na corrente sanguínea e causem sepse (infecção que se espalha por outros órgãos do corpo).

Segundo o especialista, Francisco está melhor, levanta-se, lê, trabalha e assina documentos. Na internação, o pontífice é acompanhado por uma equipe de especialistas, incluindo pneumologistas e cardiologistas. De acordo com Alfieri, o Papa pediu aos médicos que não ocultassem nenhuma informação sobre seu estado de saúde.

Com a internação, Francisco não fará a habitual oração dominical com os peregrinos pela segunda semana consecutiva.

*Com informações da Vatican News - Rádio Vaticano