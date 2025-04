Homilia de missa fúnebre resgata legado de união do papa Francisco

Mais de 200 mil pessoas se reuniram na Praça São Pedro, no Vaticano

Mais de 200 mil pessoas se reuniram na Praça São Pedro, no Vaticano, na manhã deste sábado (26) para prestar as últimas homenagens ao papa Francisco e acompanhar a Missa de Exéquias do pontífice.

A cerimônia foi presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, acompanhado por outros 250 cardeais, arcebispos, bispos, padres e religiosos consagrados. Em sua homilia, o decano do Colégio Cardinalício destacou o legado de união deixado por Francisco.

Nas palavras do cardeal, os 12 anos de papado de Francisco foram marcados por sua proximidade com as pessoas e por sua espontaneidade de gestos até os últimos dias, além de seu profundo amor pela Igreja.

Para o decano, a decisão do papa de adotar o nome Francisco “imediatamente pareceu indicar o plano pastoral e o estilo no qual ele queria basear seu pontificado, buscando inspiração no espírito de São Francisco de Assis”.

Agradecendo aos presentes, o religioso observou que a fervorosa manifestação de luto testemunhada ao longo da última semana em todo o mundo diz muito sobre o quanto o pontificado de Francisco tocou mentes e corações – não apenas dentro da Igreja.

Ao fazer referência à uma passagem do Evangelho onde Cristo incumbe Pedro de pastorear seu rebanho, o cardeal observou que, apesar da fragilidade e do sofrimento que marcaram os últimos momentos de Francisco, o papa escolheu seguir no caminho de entrega até ao último dia da sua vida terrena.

“Seguiu os passos de seu Senhor, o bom pastor”, pontuou o cardeal.

“A última imagem que temos dele – e que ficará gravada em nossa memória – é a do último domingo, de Páscoa, quando o Papa Francisco, apesar de seus graves problemas de saúde, quis nos dar sua bênção da sacada da Basílica de São Pedro.”

“Em seguida, ele desceu para esta praça, para saudar a grande multidão reunida para a missa de Páscoa, enquanto viajava no papamóvel conversível”, completou.

Ao concluir a homilia, o cardeal repetiu as palavras com as quais Francisco sempre encerrava suas audiências e encontros: “Não se esqueçam de rezar por mim” e disse que, agora, são os fiéis quem pedem para que o papa interceda por sua Igreja e por todo o mundo.

“Querido Francisco, pedimos agora que reze por nós. Que abençoe a Igreja, que abençoe Roma e que abençoe o mundo inteiro do céu, como fez no domingo passado, da sacada desta basílica, em um último abraço a todo o povo de Deus, mas que também abrace a humanidade que busca a verdade com um coração sincero e que ergue a tocha da esperança.”

*Com informações da agência de notícias do Vaticano.