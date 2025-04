Saiba mais: o que estaria por trás do apagão na Península Ibérica?

Começou a busca pela causa do grande apagão na Espanha, em Portugal e em partes da França, que parou trens, caixas eletrônicos e semáforos, nesta segunda-feira (28) em um dos maiores colapsos do sistema elétrico já registrado na Europa.

Ataque cibernético?

A operadora de rede elétrica espanhola Red Electrica descartou a possibilidade de um ataque cibernético como causa, mas a Suprema Corte da Espanha disse que abriria uma investigação para determinar a causa.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse nesta terça-feira (29) que, mesmo que a Red Electrica tenha descartado um ataque cibernético em seus sistemas, isso não significa que não possa ter ocorrido um.

Explicações até o momento

A Red Electrica disse ter identificado dois incidentes de perda de geração de energia, provavelmente de usinas solares, no Sudoeste da Espanha, que causaram instabilidade no sistema elétrico e levaram a um colapso de sua interconexão com a França. O sistema elétrico entrou em colapso, afetando tanto o sistema espanhol quanto o português.

A Espanha estava exportando energia para a França e Portugal no momento da interrupção. As exportações para a França estavam próximas da capacidade líquida de exportação disponível até as 10h (horário local). De acordo com os dados da Red Electrica, as exportações para a França pararam às 12h35.

A União Europeia iniciará uma investigação minuciosa sobre as interrupções de energia na Espanha e em Portugal na segunda-feira, disse o comissário de Energia da UE, Dan Jorgensen, nesta terça-feira.

A rede elétrica da Espanha está interconectada com as da França, Portugal, Marrocos e Andorra.

Causa de interrupção

A causa mais comum de um corte de energia não planejado que desabilita a eletricidade em grande escala é o clima extremo, como tempestades, relâmpagos ou ventos fortes. O tempo no momento do colapso de segunda-feira estava bom.

As interrupções de energia também podem ocorrer quando há falhas em estações de energia, linhas de distribuição de energia, subestações ou outras partes do sistema.

O fluxo de eletricidade entre os sistemas na Europa é mantido em 50 Hertz (Hz) para garantir a estabilidade. Se esse nível variar, os sistemas de backup desconectam ativos, como fontes de geração de energia, da rede para protegê-los contra danos.

Energia da Espanha

A Espanha é um dos maiores produtores de energia renovável da Europa, contando com a energia eólica e solar para 43% do total, bem acima da média global, segundo dados do think tank Ember.

A energia solar fotovoltaica era responsável por 59% da eletricidade da Espanha no momento do apagão, a eólica por quase 12%, a nuclear por quase 11% e as usinas de turbinas a gás de ciclo combinado (CCGT) por 5%, segundo dados da Red Electrica.

Em comparação, no mesmo dia do ano passado, a energia solar fotovoltaica era de 50%, a eólica de 3%, a nuclear de quase 15% e a CCGT de quase 11%.

No entanto, em um período de apenas cinco minutos, de 12h30 a 12h35, na segunda-feira, a geração de energia solar fotovoltaica caiu mais de 50%, passando de mais de 18 gigawatts (GW) para 8 GW, mostraram os dados. A causa é desconhecida.

Possíveis fatores

Antes da interrupção, especialistas e fontes do setor disseram que a rede espanhola estava funcionando com pouquíssima inércia, que é a energia armazenada em uma grande turbina a vapor ou a gás rotativa que aciona geradores rotativos e funciona como um amortecedor, pois pode ser usada rapidamente para compensar mudanças repentinas na demanda ou no fornecimento.

A energia solar, por outro lado, fornece pouca massa rotativa à rede.

A geração de energia a gás foi responsável por cerca de 5% da geração de eletricidade na segunda-feira. A geração a carvão está sendo eliminada na Espanha até 2025. A maior usina de carvão foi fechada no ano passado.

Restauração da energia

O processo de restabelecimento da energia após um grande corte é conhecido como black start. Ele envolve a reinicialização gradual das usinas elétricas individualmente e a reconexão delas à rede.

Ao tentar recuperar mais energia na segunda-feira, a Espanha ligou mais usinas de gás e hidrelétricas e aumentou as importações de energia da França e do Marrocos.

Excesso de energias renováveis?

O colapso de ontem provocou um debate sobre se a volatilidade do fornecimento de energia solar e eólica tornou os sistemas de energia da Espanha mais vulneráveis a uma interrupção desse tipo.

O primeiro-ministro Sánchez hoje que não havia um problema de excesso de energia renovável, acrescentando que a demanda no momento do apagão era relativamente baixa e que havia um amplo suprimento.

O comissário da UE, Jorgensen, disse que a causa do apagão não pode ser reduzida a nenhuma fonte específica de energia.

Ainda assim, o rápido desenvolvimento das energias renováveis na Europa inundou as redes durante os períodos de luz solar intensa e demanda fraca, às vezes levando os preços da eletricidade no atacado a zero ou negativos e forçando as fazendas solares a reduzir sua produção.

Os analistas esperam um aumento nas horas de preços negativos na Espanha e em Portugal em 2025 devido à maior expansão dos parques solares.

*Reportagem adicional de Pietro Lombardi, Susanna Twidale, Aislinn Laing, Forrest Crellin, Andres Gonzalez Estebaran, Charlie Devereux e Kate Abnett