Carro atropela multidão na Alemanha e deixa vários feridos

Várias pessoas ficaram feridas, algumas gravemente, depois que um carro atropelou uma multidão no centro da cidade de Stuttgart, no sudoeste da Alemanha, nesta sexta-feira (2), de acordo com a polícia e os bombeiros.

O motorista do carro foi detido, acrescentou a polícia.

Segundo o jornal Bild, testemunhas disseram que uma mulher com um carrinho de bebê foi atingida pelo SUV Mercedes G-Class preto.

Os bombeiros de Stuttgart descreveram o incidente como um acidente de trânsito, enquanto a polícia disse que compartilharia novas informações assim que estivessem disponíveis.

A área permanece bloqueada pela polícia, que aconselhou pedestres e motoristas a evitarem a região, se possível.