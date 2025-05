China concede isenção de visto a Brasil e outros países sul-americanos

A China estenderá sua política de isenção de vistos aos cidadãos de Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai, colocando algumas das maiores economias da América Latina em pé de igualdade com muitos países europeus e asiáticos, conforme busca laços mais fortes com a região.

O acordo de isenção de visto entrará em vigor em 1º de junho e terá validade de um ano, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Lin Jian, nesta quinta-feira (15), durante uma entrevista coletiva.

Brasil, Argentina e Chile estão entre as cinco maiores economias da região.

Desde o ano passado, a maioria dos países europeus, bem como seus vizinhos Japão e Coreia do Sul, não precisam de visto para viajar para a China.

O anúncio foi feito após um fórum de alto nível entre autoridades chinesas, latino-americanas e caribenhas em Pequim no início desta semana, no qual o presidente Xi Jinping prometeu aumentar a presença da China com uma nova linha de crédito de US$9 bilhões e novos investimentos em infraestrutura.