Irã faz funeral de comandantes e cientistas mortos na guerra

Grande multidão de luto, com pessoas vestidas de preto, saíram às ruas de Teerã durante o funeral, neste sábado (28), dos principais comandantes militares, cientistas nucleares e alguns dos civis mortos durante a guerra aérea deste mês com Israel.

De acordo com a mídia estatal, pelo menos 16 cientistas e 10 comandantes seniores estavam entre os homenageados no funeral, incluindo o chefe das Forças Armadas, general Mohammad Bagheri, o comandante da Guarda Revolucionária, general Hossein Salami, e o chefe da Força Aeroespacial da Guarda, general Amir Ali Hajizadeh.

Os caixões foram levados para a Praça Azadi, em Teerã, com as fotos dos mortos, enquanto a multidão agitava bandeiras e alguns se aproximavam para tocar os caixões e jogar pétalas de rosas sobre eles. A TV Imprensa, controlada pelo Estado, mostrou imagem de mísseis balísticos em exibição. Mais tarde, foram realizadas orações em massa na praça.

A TV estatal disse que o funeral, chamado de "procissão dos Mártires do Poder", foi realizado para um total de 60 pessoas mortas na guerra, incluindo quatro mulheres e quatro crianças.

Estavam presentes o presidente Masoud Pezeshkian e outras figuras importantes, incluindo Ali Shamkhani, que foi gravemente ferido durante o conflito e é conselheiro do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, bem como o filho de Khamenei, Mojtaba.

"Hoje, os iranianos, por meio de uma resistência heroica contra dois regimes armados com armas nucleares, protegeram sua honra e dignidade e olham para o futuro com mais orgulho, mais dignidade e mais determinação do que nunca", disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, que também compareceu ao funeral, em mensagem no Telegram.