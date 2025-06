EUA dizem à ONU que ataques reduziram capacidade nuclear do Irã

Os ataques dos EUA às instalações nucleares do Irã "cumpriram efetivamente nosso objetivo restrito: degradar a capacidade do Irã de produzir uma arma nuclear", disse a embaixadora interina dos EUA na ONU, Dorothy Shea, ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas nesta terça-feira.

"Esses ataques -- de acordo com o direito inerente à autodefesa coletiva, consistente com a Carta da ONU -- visavam mitigar a ameaça representada pelo Irã a Israel, à região e, de forma mais ampla, à paz e à segurança internacionais", disse Shea ao conselho de 15 membros.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os ataques do fim de semana "destruíram completa e totalmente" as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã.

Mais cedo, nesta terça-feira, ele anunciou que um cessar-fogo entre o Irã e Israel havia começado.

"Acho que ainda é cedo para avaliar todos os ataques. Sabemos que conseguimos impedir o avanço do programa (nuclear). Conseguimos eliminar a ameaça iminente que tínhamos", disse o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, aos repórteres nesta terça-feira.

Uma avaliação preliminar da inteligência dos EUA determinou que os ataques dos EUA no fim de semana contra as instalações nucleares iranianas atrasaram o programa de Teerã em apenas alguns meses, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

"O Irã emergiu orgulhoso e firme diante dessa agressão criminosa. Isso prova uma verdade simples, mais clara do que nunca: Diplomacia e diálogo são o único caminho para resolver a crise desnecessária sobre o programa pacífico do Irã", disse o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, ao Conselho de Segurança.

