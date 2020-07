Justiça condena Cavendish, ex-dono da Delta, a 11 anos de prisão

O empreiteiro Fernando Cavendish, ex-dono da Delta Construções, foi condenado a 11 anos e oito meses de reclusão, pelos crimes de lavagem de dinheiro e fraudes em licitação, ocorridos em 2008, referente à obra de duplicação das marginais Pinheiro e Tietê, em São Paulo. A pena também prevê o pagamento de multa de indenização de R$ 21 milhões. Mas, como Cavendish é réu colaborador, poderá recorrer em liberdade. A sentença foi protocolada pelo juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, para onde o caso foi enviado, no último dia 17, mas só tornada pública nesta terça-feira (28).

Além de Cavendish, são réus no mesmo processo os empresários Adir Assad e Marcelo Abbud, e as funcionárias Sandra Maria Branco Malagno e Sônia Mariza Branco. A função das empresas, segundo a denúncia, era permitir a geração de caixa 2, com a emissão de notas fiscais frias. Assad, Abbud e Cavendish tornaram-se réus colaboradores da justiça.

“Em suas declarações, o réu-colaborador Fernando Cavendish confirmou que teve ciência das obras que seriam licitadas no segundo semestre de 2008 pela DERSA [Desenvolvimento Rodoviário SA] e que havia interesse por parte desta na realização de um acordo que atendesse os seus interesses. Afirmou que, nos termos do “acordo”, seria necessário um pagamento antecipado para que a Delta fosse contratada em um dos lotes do certame, sendo negociado o montante de R$ 8 milhões em espécie. Sustenta também que, ao longo da execução do contrato, fora pago o valor de 6% de propina através da empresa de Adir Assad”, escreveu Bretas na decisão.

A Agência Brasil não conseguiu contato com a defesa de Cavendish, até o momento da publicação desta reportagem.