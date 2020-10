STJ mantém condenação de André do Rap por tráfico internacional

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve hoje (13) a condenação do traficante de drogas André de Oliveira Macedo, vulgo André do Rap, a 15 anos e seis meses de prisão pelo crime de tráfico internacional de drogas. O caso foi decidido pela Sexta Turma do tribunal.

O traficante é acusado de integrar uma organização criminosa especializada no envio de drogas para a Europa, utilizando o Porto de Santos. Os fatos foram investigados na Operação Oversea, da Polícia Federal (PF), em 2014.

André do Rap estava preso desde a semana passada, mas foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF). Embora a decisão tenha sido revogada pelo presidente da Corte, Luiz Fux, o traficante deixou a penitenciária de Presidente Venceslau (SP) e está foragido.

Amanhã, a soltura deve ser analisada pelo plenário do STF.