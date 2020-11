MJ leiloa 434 cabeças de gado usado para lavagem de dinheiro

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) leiloa hoje (24) 434 cabeças de gado que foram apreendidas com um grupo que praticava crimes de lavagem de dinheiro.

A expectativa do governo do estado é a de arrecadar cerca de R$ 1 milhão com a venda de lotes de gados que têm preços a partir de R$ 41 mil. Os lances para o leilão (de 384 bois e vacas e 50 bezerros), que ocorre em Mato Grosso, mas será exclusivamente via online devido à pandemia, podem ser feitos até as 15h desta terça-feira (24), por meio do site Canal Judicial.

Os lotes de animais estão disponíveis para exame e visitação, mediante agendamento prévio que pode ser feito pelo e-mail cuiaba.nucleo@sbjud.com.br. Eles estão estão na Fazenda Colibri, situada a cerca de 150 quilômetros (km) de Cuiabá, no município de Santo Antônio do Leverger.

Segundo o ministério, o leilão é resultado da alienação antecipada decretada pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. Por se tratar de patrimônio apreendido de crime envolvendo lavagem de dinheiro, os valores arrecadados terão como destino o Fundo Penitenciário Nacional.

*Com informações do MJSP.