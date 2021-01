Anvisa envia ao STF informações sobre uso emergencial da Sputnik V

Representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reuniram nesta segunda-feira (25) com técnicos da União Química. Localizado no Distrito Federal, o laboratório será o responsável por produzir a vacina russa no Brasil, caso ela seja aprovada pela agência reguladora. No encontro foram detalhados os itens que devem constar no pedido de autorização que deve ser enviado à Anvisa.