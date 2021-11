TSE empossa corregedor da Justiça Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) empossou hoje (9) o ministro Mauro Campbell Marques no cargo de corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Na função, Marques será responsável pelo órgão que fiscaliza os serviços eleitorais em todo o país. A vaga foi aberta com a saída do ministro Luis Felipe Salomão, que completou mandato de dois anos.

Na mesma cerimônia, os ministros Benedito Gonçalves e Paulo de Tarso Sanseverino assumiram os cargos de ministro efetivo e substituto, respectivamente. Todas as autoridades empossadas também ocupam cargo de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do STJ, e dois advogados com notório saber jurídico.