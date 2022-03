Justiça de SP libera participação infantil em desfiles no Sambódromo

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) liberou a participação de crianças de 6 a 11 anos nos desfiles e ensaios das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

Para a juíza Maria de Fatima Pereira da Costa e Silva, com o avanço no calendário de vacinação não há óbice para a participação das crianças entre 6 e 11 anos, vacinadas com o ciclo completo.

Na decisão de ontem (21), a magistrada alterou uma decisão de janeiro, na qual havia proibido a participação de menores de 12 anos.

Na época, a magistrada destacou o avanço “galopante” da variante Ômicron do novo coronavírus e lembrou que somente jovens a partir de 12 anos tinham sido imunizados de forma completa para comparecer aos ensaios.