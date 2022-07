TRE-RJ cria Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional

O colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) aprovou hoje (28) resolução que institui o Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (Gaesi). Segundo o tribunal, trata-se de uma coalizão de forças de segurança pública que vai atuar na prevenção e repressão de condutas criminosas e ilícitos que representem risco à normalidade das eleições deste ano.

As ações coordenadas de segurança e inteligência incluem a proteção de eleitores, candidatos, servidores, mesários e demais colaboradores da Justiça Eleitoral. A reunião inaugural do Gaesi ocorre nesta sexta-feira (29), às 11h, na sede do tribunal.

De acordo com a Justiça Eleitoral, estão previstos encontros periódicos do Gaesi, que também poderá ter reuniões extraordinárias, sempre que necessário. A partir do dia que antecede a votação, o gabinete ficará permanentemente reunido até o dia imediatamente posterior ao da eleição, tanto do primeiro turno, que ocorrerá em 2 de outubro, como do segundo turno, se houver, marcado para o dia 30 de outubro.

Liderado pelo presidente do TRE-RJ, desembargador Elton Leme, o Gaesi terá a participação do vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador João Ziraldo Maia, do juiz auxiliar da presidência, Marcel Duque Estrada, do juiz auxiliar da vice-presidência e Corregedoria Regional Eleitoral, Rudi Baldi, e do assessor de Pesquisa e Análise do TRE-RJ, Marcio Tobias.

Também farão parte do gabinete representantes da Procuradoria Regional Eleitoral, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do Comando Militar Leste do Exército Brasileiro, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Civil, Militar e Penal do Rio de Janeiro e da Guarda Municipal do Rio de Janeiro.