Eleições 2022: TRE-SP cadastra voluntários que saibam Libras

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) iniciou o cadastramento de voluntárias com conhecimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras) que tenham interesse em trabalhar nas Eleições 2022.

Para se inscrever, o voluntário ou a voluntária deve acessar o site do TRE-SP e preencher um formulário para cadastro.

Os interessados auxiliarão eleitores e eleitoras surdas ou com deficiência auditiva no momento do voto em todos os locais de votação.

Quem trabalhar terá direito a 2 dias de folga para cada dia de serviço prestado e receberá auxílio-alimentação no valor de $ 45 reais por turno de votação.

É possível ainda ter preferência no desempate em concursos públicos que tenham essa previsão no edital e utilizar as horas trabalhadas nas eleições como atividade curricular complementar em universidades.