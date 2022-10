Cidade do Rio terá gratuidade em ônibus e BRT no segundo turno

Passageiros terão gratuidade nos ônibus e o sistema de BRT da cidade do Rio no próximo (30), segundo turno da eleição presidencial. A isenção da cobrança de passagens funcionará das 6h às 20h.

A ideia é facilitar o trânsito de eleitores e permitir que a população carioca possa participar do segundo turno, cuja votação está prevista para o período das 8h às 17h (no horário de Brasília, que é o mesmo horário local). No , os cariocas só votarão para presidente, já que a eleição para governador do estado foi decidida no primeiro turno.

A medida está prevista no Decreto Municipal 51.435, de de 2022, que também garantiu gratuidade no sistema de transporte público municipal no primeiro turno da eleição, em 1º de outubro.