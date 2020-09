Alerj recebe defesa de Wilson Witzel

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) informou, nesta quinta-feira (3), que recebeu a defesa prévia do governador afastado, Wilson Witzel.

O deputado Rodrigo Bacellar (SDD), relator da comissão especial que analisa o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel, tem prazo de cinco sessões para preparar seu parecer.

O relatório precisará ser votado pela Comissão do Impeachment, presidida pelo deputado Chico Machado (PSD). Se for aprovado na comissão, o texto segue para votaçãoo em plenário. Em plenário, o texto pode receber emendas e, por isso, a votação poderá levar mais de uma sessão.

Para ser aprovado, o texto precisará do quórum qualificado de dois terços dos 70 parlamentares, ou 47 deputados. Caso a decisão da Casa seja pela aceitação da denúncia, será formado um tribunal misto composto por deputados e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ).

Wilson Witzel é acusado de participação em um esquema de desvio de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de covid-19 no estado do Rio de Janeiro.