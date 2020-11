Eleições 2020: conheça os candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro

Treze candidatos disputam a prefeitura do Rio de Janeiro, cidade com população estimada pelo IBGE em 6.747.815 pessoas. Uma candidatura foi indeferida e aguarda análise de recurso. Segundo o TSE, a cidade conta com um total de 4.851.887 eleitores. Abaixo, confira os candidatos à prefeitura em ordem alfabética (saiba mais aqui):

Bandeira de Mello - O candidato da Rede é economista, tem 67 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$ 6,1 milhões em bens.

Benedita da Silva – A candidata da coligação É A Vez do Povo (PT/PCdoB) é deputada, tem 78 anos e superior completo. Ela declarou R$ 941,7 mil em bens.

Clarissa Garotinho - A candidata do PROS é jornalista e redatora, tem 38 anos e ensino superior completo. Ela declarou R$ 151,4 mil em bens.

Crivella - O candidato busca a reeleição a prefeito pela coligação Com Deus, Pela Família e Pelo Rio (Podemos/PTC/PMN/PRTB/Republicanos/PP/Patriota/Solidariedade). Ele tem 63 anos e ensino superior completo. Crivella declarou R$ 665,6 mil em bens.

Cyro Garcia – O candidato do PSTU é professor do ensino superior, tem 66 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$ 565 mil em bens.

Delegada Martha Rocha – A candidata da coligação Unidos pelo Rio (PDT/PSB) é atualmente deputada, tem 61 anos e ensino superior completo. Ela declarou R$ 1,3 milhão em bens.

Eduardo Paes – O candidato da coligação A Certeza de um Rio melhor (Cidadania/DC/PV/Avante/PL/DEM/PSDB) marcou “outros” como ocupação, tem 50 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$ 478,3 mil em bens.

Fred Luz – O candidato do Novo é engenheiro, tem 67 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$ 4,7 milhões em bens.

Glória Heloiza – A candidata do PSC é advogada, tem 52 anos e ensino superior completo. Ela declarou R$ 1,5 milhão em bens.

Henrique Simonard – O candidato pelo PCO declarou ser estudante, bolsista, estagiário e assemelhados, tem 22 anos e ensino médio completo. Ele não cadastrou bens. A candidatura de Simonard foi indeferida e aguarda recurso.

Luiz Lima – O candidato da coligação O Rio tem Opção (PSD/PSL) é deputado, tem 42 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$ 1,5 milhão em bens.

Paulo Messina – O candidato do MDB é vereador, tem 45 anos e ensino superior completo. Ele declarou R$ 319,3 mil em bens.

Renata Souza – A candidata da coligação Um Rio de Esperança (UP/PSOL/PCB) é deputada, tem 38 anos e ensino superior completo. Ela declarou R$ 42 mil em bens.

Suêd Haidar – A candidata do PMB marcou “outros” como ocupação, tem 61 anos e ensino médio completo. Ela não cadastrou bens.