Em artigo, vice-presidente Mourão pede união e otimismo para 2021

O vice-presidente Hamilton Mourão publicou hoje (11) um artigo em que pede união, esforço e otimismo para o final deste ano e para 2021.

O próximo ano, segundo o vice-presidente, deverá ser caracterizado por “otimismo e crença na vitória, abandonando os sentimentos negativos de que tudo está perdido. Não está!”, afirma.

Mourão reconhece as dificuldades atravessadas por famílias brasileiras durante a pandemia de covid-19, principalmente aquelas que perderam membros e amigos por causa da doença. “Enfrentamos um período de incomparáveis desafios, notadamente no campo da luta pela vida contra a pandemia do coronavírus. Período de luto, sofrimento e dor para milhares de famílias que perderam seus entes queridos, seus amigos, nossos irmãos brasileiros, apesar de toda a nossa participação, empenho e vontade de vencer esta doença.”

Em tom de otimismo, o vice-presidente afirma que é necessário potencializar o lado promissor do Brasil com união. Assim, haverá “fonte de energia para aumentar nossa disposição e para cada vez mais construir (ou reconstruir) o nosso Brasil”. Mourão cita ainda Fábio Faria, ministro das Comunicações, cuja frase o vice-presidente toma a liberdade de parafrasear: “É oportuno e necessário um armistício patriótico”. Mourão fala ainda sobre a questão do desmatamento na Amazônia, e afirma que houve uma campanha internacional equivocada sobre a "forma como cuidamos do nosso verde."

EM NOME DO BEM COMUM

Vamos contagiar o Brasil com este sentimento de esperança tão nosso: a alegria de viver e de buscar o melhor! Vamos somar esforços e possibilidades, cada um do jeito e da maneira que puder. Temos muito a fazer. E faremos!

Sobre divergências políticas e conflitos, Mourão assegura que são características fundamentais de uma democracia, e que também é possível avançar mesmo com opiniões divergentes. “Posicionamentos e ressalvas sempre haverá, pois esses são importantes traços de nossa democracia. No entanto, a flexibilidade e o diálogo são a regra. O benefício final é inegável.”

O vice-presidente encerra o artigo com um apelo à união e à soma de esforços para o país. “Cabe a nós, brasileiros, nos unirmos neste objetivo: ajudar o nosso País, de mãos dadas e, principalmente, com pensamentos e ações positivas”, conclui.