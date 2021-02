Bolsonaro passa o carnaval no litoral de Santa Catarina

O presidente Jair Bolsonaro está em São Francisco do Sul, cidade do litoral norte de Santa Catarina. A comitiva embarcou da Base Aérea de Brasília por volta das 9h deste sábado (13), e chegou ao destino no final da manhã. Na chegada, o presidente cumprimentou apoiadores.

Bolsonaro vai passar o período de carnaval hospedado no Forte Marechal Luz, acompanhado da filha mais nova Laura e da primeira-dama Michelle Bolonaro.

A previsão de retorno à capital federal é na próxima terça-feira (16). Segundo antecipou o próprio presidente na live de quinta-feira (11), trata-se de uma viagem de lazer e descanso. Ele não tem compromissos oficiais previstos nos próximos dias.

É a segunda vez que Bolsonaro se hospeda no forte. Em dezembro do ano passado, nas vésperas do feriado de natal, o presidente ficou alguns dias hospedado no local, acompanhado de alguns ministros e auxiliares. O Forte Marechal Luz atualmente funciona como uma hospedagem de férias exclusiva para militares, com cerca de 45 casas e apartamentos.