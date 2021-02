Bolsonaro recebe presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou

O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje (3) a visita do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, para tratar sobre as relações bilaterais entre os dois países e as propostas de mudanças para o Mercosul. O almoço de trabalho ocorreu no Palácio da Alvorada, em Brasília, e, em seguida, os presidentes e seus ministros fizeram declaração à imprensa no Palácio do Planalto.

De acordo com Bolsonaro, em março está prevista reunião entre presidentes dos países-membros do Mercosul - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – para tratar sobre a abertura comercial do bloco, com a possibilidade de negociações independentes com outros países. A medida também é defendida por Lacalle Pou. “Pertencemos ao Mercosul, vamos fazer 30 anos dessa associação e, como toda a associação, temos que revê-las. E o próximo passo nesse mundo moderno é a flexibilização para que cada país possa avançar”, disse o presidente uruguaio.

Os projetos de infraestrutura para a integração do bloco também foram tema do encontro. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, explicou que os planos para a hidrovia do Mercosul já estão bem equacionados, com a dragagem da Lagoa Mirim, localizada na fronteira entre Brasil e Uruguai. Lacalle Pou também afirmou que o presidente do Paraguai, Alberto Fernandez, será convidado para tratar sobre o desenvolvimento da hidrovia no Rio Uruguai, que divide os três países.

Além disso, Tarcísio de Freitas destacou a construção de uma segunda ponte sobre o Rio Jaguarão, na fronteira entre Brasil e Uruguai. Segundo o ministro, o projeto já está pronto, dependendo apenas de liberação de orçamento. Assim que ela for construída, a antiga ponte Barão de Mauá, que liga as cidades de Jaguarão, no lado brasileiro, e Rio Branco, no lado uruguaio, será restaurada.

Outros assuntos tratados foram o controle fronteiriço durante a pandemia de covid-19 e a segurança energética brasileira. “Em face da crise hídrica que o país passa, desde outubro do ano passado, nós estamos importando energia do Uruguai e também da Argentina. Isso mostra que essa integração é importante para segurança energética dos países e nós estamos trabalhando para que ela cada vez aumente mais, chamando outros países do Mercosul para participar”, disse o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Lacalle Pou retorna para o Uruguai ainda na tarde desta quarta-feira.