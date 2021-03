Senado cria a liderança da bancada feminina

O Senado aprovou hoje (9) a resolução interna que determina a participação da bancada feminina na reunião de líderes da Casa. Os líderes de partido e bloco parlamentar se reúnem toda semana. Nesse encontro, é definida a pauta de projetos a serem votados na semana. No Colégio de Líderes também são firmados acordos sobre votações e procedimentos em plenário.

A resolução cria, em caráter permanente, a figura da liderança da bancada feminina no Senado. A votação foi de maneira simbólica, sem registro de votação em painel. É um procedimento comum quando uma matéria encontra unanimidade entre os senadores. A resolução segue para promulgação.

A relatora do projeto, senadora Rose de Freitas (MDB-ES), destacou em seu parecer a importância da medida. “Este projeto de resolução se insere no processo de fortalecimento da atuação do movimento das mulheres no Parlamento, com vistas à obtenção da igualdade de gêneros na política, nosso objetivo maior”.

A autora do projeto, senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), considerou a votação um marco. “Hoje é um marco importante. Nos dará muito mais espaço e protagonismo para participar da Ordem do Dia”.

Ontem (8), no Dia Internacional da Mulher, o Senado realizou uma sessão especial para marcar a data, com homenagens às mulheres chefes de família e mulheres negras.

Na sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou o esforço da Casa para diminuir a igualdade de gênero no país. “Vamos seguir aprovando políticas públicas que contribuam para elevar todas as mulheres ao lugar de dignidade do qual são merecedoras”.