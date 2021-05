Rio: Bolsonaro participa de reunião com governador Claudio Castro

O presidente Jair Bolsonaro participou de reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na tarde desta quarta-feira (5). O encontro aconteceu no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do Rio.

Segundo um dos participantes da reunião, prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, entre os temas tratados pelo presidente estavam diversos investimentos em infraestrutura no estado e no país, neste ano e no próximo.

Bolsonaro chegou às 16h40, vindo de Brasília, e deixou o palácio às 17h30. A previsão de retorno para Brasília, segundo a agenda oficial, está marcada para 20h40.

Rússia

Existe a possibilidade de que ele se encontre no Aeroporto do Galeão com o motorista Robson Nascimento de Oliveira, que estava preso há pouco mais de dois anos na Rússia e foi solto graças a um pedido de Bolsonaro ao presidente russo, Vladimir Putin.

Robson foi preso por ter entrado no país transportando duas caixas de Mytedom 10mg (cloridrato de metadona), substância lícita no Brasil, mas proibida na Rússia. Ele trabalhava como motorista do jogador de futebol Fernando.