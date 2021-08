Bolsonaro participa de solenidade de promoção de oficiais-generais

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (12) da solenidade de promoção de oficiais-generais do Exército, em Brasília. Ao parabenizar os recém-promovidos, Bolsonaro disse que a confiança na corporação, no “momento difícil que nós atravessamos”, dá “a certeza de que o Brasil está no caminho certo e brevemente voltará ao patamar da paz, da tranquilidade e do progresso”.

“Se o Brasil vive momentos difíceis, em grande parte nos conforta a união aos princípios e aos valores dos seus militares. Em todo o momento que a pátria os chamou, os senhores estiveram presentes. Isso conforta ao governo e ao seu povo”, disse.

O presidente estava acompanhado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e por ministros de Estado. No evento, os novos generais do Exército também receberam a medalha da Ordem do Mérito Militar por serviços prestados. À tarde, no Palácio do Planalto, haverá cerimônia de cumprimentos aos oficiais-generais promovidos.

O decreto de promoção foi publicado em 28 de julho no Diário Oficial da União.