Presidente participa de cerimônia do Exército em Goiânia

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (27) da solenidade de passagem do Comando de Operações Especiais do Exército, em Goiânia. O general de Divisão Gustavo Henrique Dutra de Menezes deixa o cargo. O general de Brigada Carlos Alberto Rodrigues Pimentel assumirá as novas funções.

Ainda nesta sexta-feira, Bolsonaro foi convidado para participar de um passeio com motociclistas.

Entre os compromissos de amanhã (28), está a participação em um encontro de líderes evangélicos na Assembleia de Deus Campinas, também na capital goiana. Após o culto, o presidente deve se reunir com empresários e autoridades políticas do estado, no estacionamento anexo da igreja.