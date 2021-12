Presidente está em Santa Catarina, onde passará réveillon com família

O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro estão em São Francisco do Sul, cidade do litoral norte de Santa Catarina. A comitiva presidencial chegou à região por volta das 14h30 desta segunda-feira (27). Eles ficarão hospedados no Forte Marechal Luz, localizado na Praia do Forte.

Eles embarcaram da Base Aérea de Brasília no final da manhã e aterrissaram no aeroporto de Navegantes. De lá, voaram de helicóptero até São Francisco do Sul, distante cerca de 85 km. Na chegada, ele cumprimentou apoiadores que o aguardavam nas proximidades do Forte Marechal Luz. O momento foi registrado em transmissões pelas redes sociais.

Esta será a terceira vez que Bolsonaro se hospeda no forte, uma unidade militar que funciona como hospedagem de férias exclusiva para integrantes das Forças Armadas, com cerca de 45 casas e apartamentos. Em dezembro do ano passado, nas vésperas do feriado de natal, o presidente ficou alguns dias hospedado no local, acompanhado de alguns ministros e auxiliares. Em fevereiro deste ano, Bolsonaro se hospedou no forte durante o feriado de carnaval.

Antes de viajar, o presidente gravou um vídeo com uma mensagem de final de ano, mas a assessoria do Palácio do Planalto não informou quando será veiculado. A previsão é que Bolsonaro retorne a Brasília na próxima segunda-feira (3).

Às vésperas do Natal, ele passou alguns dias com familiares e auxiliares no litoral de São Paulo.

Vice-presidente

O vice-presidente Hamilton Mourão também passará o réveillon fora de Brasília. De acordo com a sua assessoria, ele embarca hoje para a Bahia, onde ficará hospedado na Base Naval de Aratu, próxima a Salvador, até o próximo dia 3 de janeiro.