Morre ex-governador do Rio Grande do Norte Geraldo Melo, aos 86 anos

Morreu hoje (6) o ex-senador e ex-governador do Rio Grande do Norte Geraldo Melo, aos 86 anos.

Empresário e político, ele comandou o estado de 1987 a 1991. Sua carreira começou na extinta Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e foi secretário de planejamento do Rio Grande do Norte no início dos anos 1960. Entre 1979 e 1982, foi vice-governador, na administração do governador Lavoisier Maia Sobrinho.

Em 1994, foi eleito senador pelo estado. Durante seu mandato, ocupou o posto de vice-presidente dessa Casa Legislativa entre 1995 e 1997. Melo se candidatou novamente ao senado em 2002, mas terminou em 3º lugar, sem conseguir se eleger.

Depois de um hiato sem disputar vagas, concorreu a uma cadeira no Senado novamente em 2018, mas não conseguiu se eleger. Ele ficou em 3º lugar, atrás de Styvenson Valentin (Rede) e Zenaide Maia (PHS), que ficaram com as duas vagas em disputa.

Além de político, Melo foi diretor de um canal de TV, a TV Potengi. A emissora potiguar era afiliada da Rede Bandeirantes.

O falecimento ocorreu em razão de um câncer no pulmão, contra o qual lutava desde 2020.