Luciano Bivar, do União Brasil, desiste de candidatura à Presidência

O presidente nacional do partido União Brasil e deputado federal, Luciano Bivar, desistiu da candidatura à Presidência da República. Ele anunciou hoje (31) a decisão durante convenção da legenda no Recife, sua cidade natal.

"Resolvi voltar e permanecer na Câmara Federal", disse em seu discurso. Ele sinalizou, no entanto, que a legenda deve ter candidato próprio. Setores do União Brasil defendem que o melhor nome para substituir Bivar é o da senadora pelo Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke.

No evento no Recife, o União Brasil oficializou a candidatura de Miguel Coelho ao governo de Pernambuco. Ele é ex-prefeito de Petrolina (PE). "Temos orgulho de tudo que fizemos por Petrolina e estamos prontos para fazer muito mais por Pernambuco", postou nas redes sociais o candidato.