Ciro defende, em sabatina, um novo código brasileiro do trabalho

O candidato Ciro Gomes defende que haja um novo código brasileiro do trabalho, ajustando a realidade tecnológica à garantia de emprego para os trabalhadores. Ele participou, nesta sexta-feira (26), de sabatina com jornalistas dos veículos O Globo e Valor Econômico, além da rádio CBN, no Rio de Janeiro.

“A renda do trabalho é a que dá a escala da economia. Se a população perde renda, como está acontecendo, o que acontece? Seiscentos mil pontos de comércio fecharam. Não tem cliente, não tem venda. Não tem venda, quebra. E se o comércio não encomenda, a indústria não prospera”, disse.

“Fecharam 38 mil indústrias no Brasil nos últimos 11 anos. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio. O mundo do trabalho está se revolucionando em um novo código brasileiro do trabalho”, disse Ciro. Segundo ele, o eixo deste novo código são convenções internacionais que o Brasil assinou com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que representam as melhores práticas que o mundo todo exerce. Ciro Gomes defendeu “um padrão chinês para o crescimento do país.”

“A China hoje já tem um custo por hora trabalhada maior do que o Brasil. E o ciclo de desenvolvimento que a China agora começa a experimentar é baseado na expansão do mercado interno. Esta é a chave para entendermos qual é a chave do trabalho numa economia como a brasileira. Produtividade é muito mais uma variável do padrão tecnológico da produção. O juro do padrão brasileiro é 40% ao ano. O do empresário chinês, descontada a inflação, é zero”, destacou Ciro.

Ele também frisou a necessidade de rever o endividamento das famílias, iniciativa que também é defendida por outros candidatos. “As minhas ideias não são minhas. Eu estou recolhendo na realidade do povo. Uma campanha é exatamente isso. Oferecer respostas concretas para os problemas reais do povo”, afirmou.

Depois da sabatina para os órgãos de imprensa, Ciro não teve mais agendas externas. Segundo assessoria, ele dedicou o resto do dia a gravações para o programa eleitoral.