Confira a lista de candidatos ao cargo de governador de Roraima

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começa oficialmente nesta terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Em Roraima, cinco candidatos concorrem ao cargo de governador. Confira lista completa:

Antonio Denarium (PP): aos 58 anos, é candidato à reeleição. Antes de tomar posse como governador, em 2019, foi interventor federal em dezembro de 2018, quando a então governadora Suely Campos foi afastada do cargo. Natural de Anápolis (GO), é empresário do ramo de agronegócio e também atua no setor imobiliário. A chapa tem como vice o engenheiro Edilson Damião (Republicanos), de 44 anos.

Fábio Almeida (PSOL): professor de história e jornalista tem 47 anos e atua com comunicação popular. Almeida é natural de João Pessoa e já ocupou o cargo de secretário de Saúde do município do Cantá, de presidente do Conselho de secretários municipais de Saúde de Roraima e de diretor do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. O agricultor Francisco Alcântara Sevino também do PSOL, 49 anos, será o candidato a vice-governador pela chapa.

Juraci Escurinho (PDT): aos 50 anos, é empresário do ramo de terraplanagem. É casado, tem duas filhas e um neto. Já foi vereador no município de Caroebe, no sul de Roraima. Esta é a primeira vez em que concorre ao cargo. A psicóloga e correligionária Lia Raquel, de 30 anos, é a candidata a vice.

Rudson Leite (PV): formado em administração, tem 59 anos e é natural de Boa Vista. Atualmente é suplente de senador. Também já disputou duas vezes o cargo de deputado estadual e uma vez o cargo de deputado federal. Em 2012 foi candidato a vice-prefeito. Cristina Burger (PV), de 43 anos, será a vice.

Teresa Surita (MDB): aos 66 anos, a ex-prefeita de Boa Vista é formada em turismo. Casada, ela tem duas filhas. Já foi deputada federal por Roraima por duas vezes. Esta vai ser a segunda vez que disputa o cargo de governadora do estado. O deputado federal Edio Lopes (PL), de 70 anos, será o vice.

Atualizado com dados do TSE até 15h13 do dia 16/08/2022