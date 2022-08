Confira os candidatos a governador do Amapá 

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começa oficialmente nesta terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

No Amapá, seis candidatos concorrem ao cargo de governador. Confira lista completa:

Clécio (Solidariedade): Clécio Luís Vilhena Vieira, 50 anos, natural de Belém (PA), é formado em geografia e professor do ensino médio. Foi vereador e prefeito de Macapá por dois mandatos. Também foi secretário de Educação do estado. Esta será a primeira vez que concorre ao executivo estadual. O vice na chapa será o servidor público federal e suplente a senador, Antônio Teles Júnior (PDT), 39 anos.

Gesiel de Oliveira (PRTB): 44 anos, natural de Macapá, é oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Amapá. Também atua como pastor evangélico, professor de teologia, de direito penal e de processo penal. É teólogo e pós-graduado em docência e ensino superior. A vice escolhida é Ális Vanzeler, policial militar, 42 anos.

Gianfranco (PSTU): Gianfranco Gusmão, 49 anos, natural de Macapá, é professor de geografia há mais de 20 anos na rede pública estadual. Também foi diretor de formação política e sindical do Sindicato dos Servidores Públicos do Amapá (Sinsepeap). Já disputou o governo do Estado em 2018 e a prefeito de Macapá em 2020. A candidata a vice do partido é a técnica de enfermagem Ana Paula, de 30 anos, do mesmo partido.

Gilvam Borges (MDB): 64 anos, sociólogo e empresário, já foi deputado federal e senador por dois mandatos, de 1995 a 2005. Natural de Brasília, o candidato também concorreu à Prefeitura de Macapá, em 2016, sendo o segundo mais votado. O escolhido para concorrer como vice foi o advogado Angelo Ferreira (PROS), de 47 anos.

Jaime Nunes (PSD): 63 anos, atual vice-governador, é de Macapá, e atua como empresário. É bacharel em direito e foi presidente do Sebrae-AP. Ele terá como vice na chapa a médica Liliane Albuquerque, do PTB, de 48 anos.

Jairo Palheta (PCO): 43 anos, é agricultor e coordenador do Movimento de Agricultores Familiares Sem Terra no Amapá. Já foi candidato a vice-prefeito de Macapá e a deputado estadual. Esta é primeira vez que ele concorre à chefia do Executivo estadual. A candidata a vice é a agricultora Eliana Brandão, do PCO, de 30 anos.

Atualizado com dados do TSE até 15h06 do dia 16/08/2022