Felipe D’Avila inicia campanha em comunidade em São Paulo

A largada oficial da campanha do candidato à Presidência da República pelo partido Novo, Felipe D’Avila, ocorreu hoje (16), às 7h, na comunidade Jardim Maria Luiza, em São Paulo. Ao lado do vice Tiago Mitraud, D`Avila escolheu o local porque, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva e do Data Favela, 76% dos moradores das favelas brasileiras tiveram ou pretendem ter um negócio próprio.

Ele lembrou que 50% dos moradores das comunidades se consideram empreendedores e 41% são donos de negócios. Para o presidenciável, o brasileiro tem uma veia liberal, faz a sua parte e quer que o Estado não seja empecilho.

“O Brasil que nós queremos construir tem a força motriz do empreendedorismo. O Estado tem que ser indutor do crescimento e da prosperidade, não um obstáculo. Por isso escolhemos a comunidade Jardim Maria Luíza, para mostrar que temos lado, o lado da prosperidade, do trabalho, da geração de emprego e riqueza para todos”, disse D’Avila. Atualmente, mais de 17 milhões de brasileiros vivem em comunidades em todo o país. “Imagina o potencial dessas pessoas todas trabalhando a favor do Brasil?”.

Às 19h, D'Avila participará de uma live com o vereador e companheiro de legenda, Fernando Holiday. Em seguida, às 20h30, estará presente no lançamento da campanha à reeleição da deputada federal Adriana Ventura, em São Paulo.