Felipe D'Avila visita trabalho de regularização fundiária em Joinville

Em campanha na cidade de Joinville (SC), o candidato à Presidência da República pelo Partido Novo, Felipe D’Avila, visitou hoje (25) o loteamento Águas Vermelhas no bairro Vila Nova. No local, há 46 lotes que estavam em situação irregular e foram regularizados em agosto do ano passado.

D'Avila elogiou os esforços do correligionário e prefeito da cidade catarinense Adriano Silva. "É um trabalho incrível que o prefeito vem fazendo para melhorar a vida das pessoas. Dar um CEP às pessoas mais simples. E isso é algo muito importante para mostrar como a política pública no fundo transforma a vida das pessoas", disse em entrevista à emissora local NDTV, afiliada à Record.

Algumas famílias moravam no local há mais de 30 anos e contam hoje com o certificado de regularização fundiária. Todo o processo se deu com base na Lei Federal 13.465/2017 e com o Decreto Municipal 32.528/2018. Ambos os dispositivos estabelecem normas, procedimentos e prazos para análise de pedidos para regularização de ocupações irregulares do solo.

Ainda na cidade, o candidato visitou a Krona Tubos e Conexões, indústria relevante para a economia local e conheceu o Programa Trilhas da Educação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Nas redes sociais, D'Avila defendeu a necessidade de reformas para o desenvolvimento do país. "Precisamos abrir nossa economia, melhorar os serviços básicos e facilitar a geração de oportunidades, empregos e renda para os brasileiros", escreveu.

Ensino

Ele também lamentou a ausência de universidades brasileiras entre as 50 melhores do mundo. "A gestão das universidades deve ser técnica e focada em melhorar a infraestrutura e qualidade do ensino para os estudantes", afirmou.

Divulgado na semana passada, a nova edição do Ranking de Xangai, uma das principais iniciativas mundiais de classificação do ensino superior, listou as mil melhores instituições. A Universidade de São Paulo (USP) aparece entre as 150 primeiras. Figuram entre as 500, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal do Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade do Estado de São Paulo (Unesp). Na lista das mil, há 21 instituições brasileiras.