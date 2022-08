Sofia Manzano diz que taxará lucros, dividendos e bens de bancos

A candidata à Presidência da República pelo PCB, Sofia Manzano, disse hoje (24) que ampliará as receitas do Estado por meio de tributos que serão aplicados ao bancos. Em conta no Twitter, a candidata manifestou apoio à Campanha Nacional Unificada dos Bancários promovida pelo Comando Nacional dos Bancários, na busca por recomposições salariais.

“Bancos batem recorde de lucros, desrespeitam os trabalhadores e aumentam a jornada de trabalho. Irei taxar lucros, dividendos, grandes fortunas e bens de luxo”, argumentou a candidata ao defender, também, a estatização de bancos.

Sofia Manzano também usou a rede social para cobrar, em nome dos bancários, mais “respeito” das entidades com as quais eles tentam negociar propostas "mais decentes" durante as tratativas sobre os reajustes salariais da categoria.

Pela manhã, Sofia Manzano fez campanha em Criciúma, antes de se dirigir a Florianópolis. A agenda da candidata prevê entrevistas e visitas à Ocupação Carlos Marighella, em Palhoça, e ao Assentamento Comuna Amarildo de Souza, em Águas Mornas.

Amanhã (25), a economista e professora tem agenda na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde dará uma aula magna. Depois, irá ao aniversário de 15 anos do Portal Desacato, mídia independente mais antiga de Santa Catarina.

Fique por dentro da agenda dos candidatos à Presidência para esta quarta-feira.