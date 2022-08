Sofia Manzano: ministérios terão composição paritária de gênero

A candidata à Presidência da República pelo PCB, Sofia Manzano, disse hoje (29) que a composição de seu governo terá ampla participação de mulheres, LGBTs e das populações negras e indígenas, “desde que sejam representantes da classe trabalhadora”, disse ela nas redes sociais.

“No nosso governo, os ministérios terão composição paritária de gênero! Também haverá ampla participação de LGBTs, negros, negras e indígenas”, disse a candidata no Twitter.

Sofia Manzano apresentou algumas das medidas que seu governo adotará em prol das mulheres, caso seja eleita. Ela prometeu assegurar Previdência Social para as mulheres com mais de 55 anos; bem como políticas de assistência social para as mulheres vítimas de violência, além de campanhas permanentes de combate a todas as formas de violência contra a mulher.

Outras promessas apresentadas pela candidata foram a ampliação da licença maternidade; a legalização do aborto, "com garantia de atendimento pelo SUS”; a criação de políticas públicas que possibilitem a emancipação da mulher dos trabalhos domésticos; e pleno emprego para toda classe trabalhadora.

Fique por dentro da agenda dos candidatos à Presidência para esta segunda-feira.